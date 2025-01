Prefeito eleito de Canoas anuncia 10 novos secretários; veja nomes

Prefeito eleito, Airton Souza, e o vice, Rodrigo Busato, cumprimentam o futuro secretário da Saúde, Eduardo Bermudez. Vinicius Thormann / Divulgação

A dois dias da posse, o prefeito eleito de Canoas, Airton Souza (PL), anunciou nesta segunda-feira (30) mais 10 secretários. O principal nome é o de Eduardo Bermudez, escolhido para comandar a Saúde, área considerada prioritária no novo governo.

Aos 65 anos, Bermudez é médico formado pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Com três décadas de atuação em clínica médica e gestão hospitalar, já foi secretário estadual da Saúde em Mato Grosso. Vinculado ao PL, Bermudez irá acumular a chefia da pasta com a Fundação Municipal de Saúde.

— Em primeiro lugar, vamos resolver as questões agudas da saúde. Teremos um grande choque de realidade, pois, com as informações que tivemos, sabemos que é apenas uma parte da desorganização em que está o setor. Mas choques de realidade a gente combate com choque de gestão e governança — afirmou o novo secretário.

Souza anunciou também os titulares de outras nove pastas: Administração, Esporte e Lazer, Serviços Urbanos, Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, Licitações, Controladoria e Relações Institucionais. O PL, partido do prefeito, indicou três secretários. Já o MDB ficou com outras duas pastas, o União Brasil e o PP ficaram com uma cada um. Os dois secretários restantes são servidores de carreira do município, nomeados a partir de escolhas técnicas de Souza.

Em pronunciamento feito no anúncio da equipe, o prefeito eleito cobrou dedicação e comprometimento dos indicados com o plano de governo vitorioso nas urnas.

— Uma coisa quero deixar clara para os meus secretários: horário foi feito para ser cumprido. Não temos espaço para erros, é hora de trabalho. É responsabilidade de vocês gerirem as equipes para cumprir com os compromissos com a nossa cidade — disse Souza.

O novo prefeito toma posse dia 1º, em cerimônia no Teatro do Sesc. Para completar o primeiro escalão, ainda falta apresentar o secretário de Defesa Civil e o presidente da CanoasPrev, instituto de previdência do município, cujo anúncio deve ficar para a primeira semana de janeiro.

Veja os nomes anunciados nesta segunda-feira:

Saúde — Eduardo Bermudes (PL)

Administração — Vanessa Rocha (MDB)

Esporte e Lazer — Luciano de Oliveira (PP)

Serviços Urbanos e Zeladoria — Sergio Giugno (PL)

Desenvolvimento Econômico e Inovação — Patrícia Augsten (União Brasil)

Cultura e Turismo — Wolmar Pinheiro Neto (PL)

Licitações e Contratos — Cristina Tietbohl

Controladoria — Matusalém Mourales

Relações Institucionais — Cezar Paulo Mossini (MDB)

Veja os secretários já anunciados:

Assistência Social — Márcio Freitas (PRD)

Bem-Estar Animal — Paula Lopes (PL)

Canoastec — Thiago Sanchotene (PL)

Chefia de Gabinete — Marcos Daniel (PP)

Cidadania, Mulher e Família — Camila Nunes (PL)

Comunicação — Edson Gandolfi (União Brasil)

Educação — Beth Colombo (Republicanos)

Fazenda — João Batista Portela

Habitação — Alexandre Duarte (Republicanos)

Meio Ambiente — Guilherme Haygert

Obras e Reconstrução — Victor Hampel (União Brasil)

Procuradoria-Geral — Carolina Weber

Projetos e Captação de Recursos — Daniela Fontoura (PL)

Secretaria de Governo — Rossano Gonçalves (PL)

Segurança — Major Alberto Rocha

Transportes — Thiago Moyses (PL)

