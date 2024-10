É falso que Elon Musk visitou o Brasil em 2024 e investiu US$ 15 milhões na construção de escolas no país. Postagem feita no TikTok utilizou dublagem para manipular fala do empresário. No vídeo original, Musk opina sobre assuntos de inovação e tecnologia, sem mencionar o Brasil ou a construção de escolas no país. A mais recente visita do bilionário ao Brasil foi em 2022, para negociar projetos tecnológicos na Amazônia.