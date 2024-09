"Não há nenhuma chance de perdermos esse recurso", afirma Capeluppi sobre R$ 200 milhões do governo federal para elaboração de projetos

Em entrevista à Rádio Gaúcha na manhã desta sexta-feira (27), o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, fez menção a recursos viabilizados pelo governo federal para contribuir com a reconstrução do Rio Grande do Sul após a enchente de maio, disponíveis para contratação até 31 de dezembro. Ceron destacou uma verba de R$ 200 milhões para financiar projetos de engenharia, que ainda não recebeu nenhuma demanda do governo estadual. Contudo, conforme reforça a secretaria estadual da Reconstrução, o Piratini enviará os projetos dentro do prazo estabelecido.