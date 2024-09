O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (11) o andamento do processo contra o deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ), que averigua o episódio em que o parlamentar expulsou um integrante do Movimento Brasil Livre (MBL) da Casa a chutes. O caso começou a ser apreciado no final de agosto.