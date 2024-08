A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votou, na quinta-feira (8), pela condenação de Maria de Fátima Mendonça Jacinto, conhecida como "Fátima de Tubarão (SC)", pelos crimes de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada.