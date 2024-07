Perícia no celular

Trocas de mensagens entre Bolsonaro e Cid indicam que ex-presidente sabia de leilões de joias

O então ajudante de ordens enviou link do pregão do kit Rosé ao ex-chefe do Executivo. No dia do evento, mandou mais um recado, possivelmente com a transmissão ao vivo. Os dois foram indiciados na última semana por crimes de associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro

08/07/2024 - 21h14min Atualizada em 08/07/2024 - 22h07min