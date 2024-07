Lira convoca sessão na segunda-feira para acelerar discussões sobre reforma tributária

O presidente da Câmara de Deputados, Arthur Lira (PP-AL), convocou sessão no plenário na segunda-feira (8). A pauta não foi divulgada, mas o objetivo é fazer com que os deputados voltem para Brasília já no começo da semana, com foco nas discussões finais da regulamentação da reforma tributária. A expectativa é que a votação do primeiro projeto e talvez do segundo ocorra na semana que vem.