Ex-prefeito de Duque de Caxias é alvo da PF em operação que investiga fraude no cartão de vacinação de Bolsonaro 

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (4), a segunda fase da Operação Venire, que investiga fraude nos certificados de vacinação contra a covid-19. São cumpridos mandados de busca e apreensão contra agentes públicos vinculados ao município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que seriam responsáveis por viabilizar a inserção de dados falsos no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI). São alvos: Washington Reis (MDB), ex-prefeito de Duque de Caxias (RJ) e secretário de Transportes do Estado do Rio de Janeiro, e Célia Serrano da Silva, secretária de Saúde do município.