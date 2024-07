Saiba como será o evento que vai reunir Milei, Bolsonaro e outros políticos de direita em Balneário Camboriú

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente da Argentina, Javier Milei, vão se encontrar em uma cúpula que vai reunir políticos da direita neste fim de semana em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina. O evento é uma "versão brasileira" do Conservative Political Action Conference (CPAC), que reúne nomes do conservadorismo dos Estados Unidos em congressos anuais desde 1973.