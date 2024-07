Deputados votam nesta sexta reajustes, mudanças em carreiras e contratação de temporários no RS

Os deputados estaduais do Rio Grande do Sul se preparam para votar, nesta sexta-feira (19), uma das maiores reformulações da história recente nas carreiras do funcionalismo estadual. O projeto apresentado pelo governador Eduardo Leite reajusta remunerações, altera a denominação de cargos, muda critérios para promoções e reorganiza estruturas da administração direta e indireta. Além disso, autoriza a contratação de 2,5 mil temporários e extingue 22 mil cargos vagos.