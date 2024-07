O projeto que libera a venda e uso de cigarros eletrônicos, os vapes, deve ser votado nesta terça-feira (9) pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Se passar no colegiado, a proposta ainda terá de ser analisada em plenário pelos senadores, antes de seguir para a Câmara dos Deputados. As informações são do g1.