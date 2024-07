Operação Última Milha Notícia

Alexandre Ramagem presta depoimento à PF nesta quarta-feira

De acordo com a investigação, um grupo de policiais, servidores e funcionários da agência constituiu uma organização criminosa para monitorar pessoas e autoridades públicas, invadindo celulares e computadores. Ramagen foi diretor da Abin no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro

17/07/2024 - 08h37min Atualizada em 17/07/2024 - 08h45min