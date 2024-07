Decisão do STF Notícia

Alexandre de Moraes retira sigilo de gravação entre Bolsonaro e Ramagem; leia a transcrição

No áudio, que foi apreendido pela PF na Operação Última Milha, os dois discutem sobre como livrar Flávio Bolsonaro do inquérito das rachadinhas. Participaram também o então chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e advogados do filho do ex-presidente

15/07/2024 - 17h47min Atualizada em 15/07/2024 - 20h36min