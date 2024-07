Apreendido em operação

"É caso de conversar com o chefe da Receita", disse Bolsonaro sobre inquérito da rachadinha; ouça áudio

Ministro do STF Alexandre de Moraes retirou sigilo de gravação feita em reunião que contou com presença ainda do então diretor da Abin, delegado Alexandre Ramagem, e do general Augusto Heleno, que era chefe do GSI. Objetivo seria blindar Flávio Bolsonaro

15/07/2024 - 20h35min Atualizada em 15/07/2024 - 21h13min