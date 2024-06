Começa nesta terça-feira (18), o julgamento dos supostos mandantes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ocorrido em 2018 no Rio de Janeiro. A denúncia é oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e será julgada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). A sessão está prevista para começar às 14h30min.