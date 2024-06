Moraes arquiva inquérito sobre campanha de Google e Telegram contra PL das Fake News

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), arquivou nesta quinta-feira (20) o inquérito sobre as campanhas do Google e do Telegram contra o projeto de lei (PL) das fake news. O arquivamento era um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). O texto busca regulamentar o uso de redes sociais e plataformas online.