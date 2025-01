Batalhão Ambiental flagrou desmatamento de 1,1 mil hectares na metade norte do RS

Correção: as informações relacionadas ao desmatamento, apreensão de madeira, redes de pesca ilegal e prisões por crime contra a fauna são dos 130 municípios atendidos pelo 3° Batalhão Ambiental da Brigada Militar, e não somente da cidade de Passo Fundo, como publicado entre as 20h20min de 8 de janeiro e as 16h30min de 9 de janeiro de 2025. O texto já foi corrigido.

Mais de 1,1 mil hectares foram desmatados na metade norte do Rio Grande do Sul em 2024. O dado foi divulgado pelo 3° Batalhão Ambiental da Brigada Militar (3°BABM) na tarde desta quarta-feira (8) e compreende as microrregiões de Carazinho, Cruz Alta, Passo Fundo, Erechim, Nonoai e Frederico Westphalen.

As informações também mostram que foram apreendidos mais de 250 metros cúbicos de madeira e 30 mil metros de redes de pesca ilegal, além de terem sido realizadas 365 prisões por crime contra a fauna. O 3°BABM atende 130 municípios do norte e noroeste.

O balanço anterior apresentado pelo 3°BABM, em 2023, mostrava crescimento de 113% nos flagrantes de desmatamento na Região Norte do Estado. Neste ano, no entanto, não foi possível fazer esta comparação, pois a área de atuação do Batalhão reduziu, passando de 239 cidades para os atuais 130 municípios.

Também foram registrados 110 casos de denúncias de maus-tratos a animais dentro do grupo de Passo Fundo, que, além do município, atende dezessete cidades. Do total de ocorrências, seis configuraram maus-tratos.

O 3°BABM também fiscaliza a poluição sonora e perturbação do sossego. Foram feitas 78 medições ao longo do ano passado, sendo 44 em Passo Fundo, das quais 16 registraram níveis acima do permitido.

Satélites e drones

A tecnologia tem sido uma grande aliada dos policiais do 3°BABM nas ações, conforme o comandante do batalhão, tenente-coronel Alessandro Bernardes:

— Nós podemos destacar o MapBiomas, que mapeia a cobertura e o uso da terra e nos traz dados importantes. O drone, além de nos trazer agilidade, também auxilia na fiscalização de queimadas e no monitoramento de rios. Muitos resultados que a gente traz aqui tem o apoio tecnológico do uso de drone, onde também é possível captar imagens 3D do terreno, podendo avaliar melhor cada situação.

Dentro do planejamento de 2025, o batalhão prevê cursos como Atendimento Pré-hospitalar em Combate (APHC), especialização em Policiamento Ambiental (CEPAM) e estágio básico em ambiente aquático.