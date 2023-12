De 1º de janeiro a 11 de dezembro de 2023, o Batalhão Ambiental da Brigada Militar flagrou mais de 75 milhões de metros quadrados de área desmatada de forma irregular no RS. A área equivale a 7.500 hectares, 15 mil campos de futebol ou quase a área total do município de Passo Fundo, no norte gaúcho.