O Ministério Público do Rio Grande do Sul divulgou, nesta quarta-feira (6), os dados da Operação Mata Atlântica em Pé 2023, que mapeou o desmatamento nos 17 Estados brasileiros que abrigam o bioma. No RS, o desmatamento apontado pela pesquisa deste ano foi de 749,90 hectares, enquanto em 2022 foram 2.175,70 hectares foram desflorestados.