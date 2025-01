'Vontade do povo' deve 'ser respeitada', diz Macron a líderes da oposição venezuelana

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse aos líderes da oposição venezuelana, María Corina Machado e Edmundo González Urrutia, que reivindicam vitória nas eleições presidenciais de 28 de julho, que "a vontade do povo venezuelano [...] deve ser respeitada", em uma conversa telefônica nesta quarta-feira (8).

"Durante a conversa, o presidente da República reiterou o apoio da França ao povo venezuelano", indicou o Palácio do Eliseu em comunicado, a dois dias da posse do mandatário Nicolás Maduro, proclamado reeleito apesar das acusações de fraude no pleito.