O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta sexta-feira (21), que o governo vai financiar regiões produtivas de arroz de outros Estados, além do Rio Grande do Sul, para evitar a dependência de apenas uma área. A declaração ocorreu em entrevista à Rádio Meio, no Piauí. Lula falava sobre a importação do arroz para coibir a alta nos preços, com a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul no mês passado.