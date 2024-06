Por que Lula deveria agradecer ao Banco Central pela interrupção no corte de juro

O presidente Lula sabia que a tendência era a interrupção na sequência de cortes na taxa básica de juro, por isso se antecipou em criticar a postura do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto. É verdade que Campos Neto foi infeliz e irresponsável ao entrar em um debate eleitoral precoce envolvendo o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas. Mas o alinhamento do dirigente ao governo anterior não é novidade, e as críticas do petista também não começaram hoje. Neste momento, contudo, as reclamações de Lula deveriam ser substituídas por uma carta de gratidão. O motivo vai muito além de partidarismo.