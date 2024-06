Os riscos fiscais, ampliados pelo descumprimento do arcabouço fiscal, pressões sobre inflação e câmbio, que ronda a marca de R$ 5,50, levaram o Comitê de Política Monetária do Banco Central (BC) a interromper o ciclo de redução da Selic. Nesta quarta-feira (19), pela primeira vez desde agosto de 2023, o colegiado optou por manter a taxa básica de juro da economia em 10,50% ao ano. Esse patamar foi obtido em maio deste ano, quando por diferença de apenas um voto (5 a 4) os membros do Copom realizaram um corte de 0,25 ponto percentual.