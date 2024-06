A questão da importação de arroz é ponto de divergência entre entidades do agronegócio e o governo federal. Em entrevista à Rádio Gaúcha na quarta-feira (5), o diretor jurídico da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), Anderson Belloli, garantiu que não há risco de desabastecimento no mercado nacional e se posiciona contrário à medida.