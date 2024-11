Em perseguição ao líder Botafogo, o Palmeiras tenta se aprimorar nas transições, marcações, movimentações específicas e construção de jogadas. Essas e outras variações táticas foram as preocupações da comissão técnica no treino deste sábado. O Palmeiras se prepara para enfrentar o Bahia na quarta-feira pela retomada do Campeonato Brasileiro.