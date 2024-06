Uma fabricante de sorvetes, uma mercearia especializada em queijo e uma locadora de veículos estão entre as vencedoras do leilão para importação de arroz promovido pelo governo federal. O certame foi concluído na quinta-feira (6) e foi realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O pregão, com valor total R$ 1,3 bilhão, garantiu a compra de 263,37 mil toneladas do grão, com a média do quilo ficando em R$ 4,99.