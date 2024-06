A distância do pódio em concursos internacionais neste ano ficou maior para as marcas gaúchas de azeite de oliva. Com o aeroporto Salgado Filho e a empresa de empacotamento inundados pela cheia do Guaíba, a Estância das Oliveiras, de Viamão, por exemplo, percorreu mais de 1 mil quilômetros de carro para garantir a participação de sete rótulos em quatro das principais competições do setor — na Grécia, na Itália, no Japão e em Israel.