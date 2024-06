Sonho de voltar ao Brasil Notícia

Esperança de Brizola era de um exílio breve: "Estava certo de que a nação logo começaria a esboçar reação"

Em 1999, o trabalhista recebeu ZH para uma entrevista exclusiva na qual falou sobre os primeiros meses fora do país, do duro golpe da expulsão do Uruguai e da reaproximação com o ex-presidente e cunhado João Goulart. GZH relembra reportagem quando a morte do ex-governador completa 20 anos

20/06/2024 - 22h01min Atualizada em 20/06/2024 - 22h01min