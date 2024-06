A Comissão de Defesa da Democracia (CDD) do Senado Federal aprovou, nesta quinta-feira (6), projeto que criminaliza a apologia à tortura e à instauração de regime ditatorial no País. O texto propõe a alteração do Código Penal, incluindo pena de três a seis meses e multa a pessoas que fizerem apologia à tortura ou à implementação de uma ditadura. A punição engloba os delitos feitos em ambiente virtual.