O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, saiu em defesa do ministro Dias Toffoli, que viajou para a Inglaterra na semana passada para acompanhar a final da Champions League. Na estadia, um servidor recebeu R$ 39 mil em diárias para fazer a segurança de Toffoli. Segundo Barroso, isso só ocorreu por causa do fomento da "agressividade e hostilidade" contra os magistrados nos últimos anos.