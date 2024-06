O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, afirmou que os inquéritos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estão na reta final e devem ser concluídos nos próximos meses. Em entrevista à GloboNews na quarta-feira (5), Rodrigues detalhou a previsão de conclusão dos inquéritos envolvendo as joias sauditas, as fraudes no cartão de vacinas e a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.