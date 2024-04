Eleições 2024 Veto do Google a anúncios políticos pode criar monopólio das redes sociais, dizem especialistas Big tech vai proibir, a partir de maio, o impulsionamento de propagandas políticas em todas as suas plataformas. A medida atende as exigências do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que quer restringir o uso de inteligência artificial (IA) nos anúncios eleitorais