Em sessão plenária realizada na terça-feira (27), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou 12 resoluções com regras para as eleições municipais de 2024. Dentre as normativas, a principal inovação consta na que define critérios para a utilização de inteligência artificial (IA) por parte dos candidatos. A tecnologia não está proibida, mas sua aplicação deverá obedecer a uma série de parâmetros.