Em conformidade Google proíbe anúncios políticos nas eleições de 2024 para cumprir normas do TSE As alterações pela big tech vetam o impulsionamento de qualquer tipo de conteúdo que fale sobre o pleito, partidos políticos, federações e coligações, cargos eletivos, propostas de governo, projetos de lei, exercício do direito ao voto e de outros direitos políticos ou matérias relacionadas