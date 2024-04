O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse não ver elementos concretos que indiquem que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ao passar dois dias na Embaixada da Hungria, em Brasília, pretendia obter asilo diplomático para se evadir do país e, consequentemente, prejudicar investigação criminal em andamento. Moraes, contudo, seguiu parecer do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e manteve medidas cautelares impostas ao ex-chefe do Executivo: proibição de manter contato com outros investigados e de deixar o país, com a entrega de passaportes.