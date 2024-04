Esclarecimentos Comissão de Segurança da Câmara aprova dois requerimentos de audiência pública com Elon Musk O dono da rede social X acusa Alexandre de Moraes de promover censura no Brasil após a empresa afirmar que foi "forçada" por decisões judiciais a bloquear contas no país. Em resposta, o ministro incluiu o bilionário como investigado no inquérito das milícias digitais