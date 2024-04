A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados vai analisar na quarta-feira (10) a manutenção da prisão preventiva do deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), suspeito de ser um dos mandantes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O relator do caso, deputado Darci de Matos (PSD-SC), defendeu, no mês passado, que Brazão continue preso.