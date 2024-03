A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu por unanimidade manter as prisões de três suspeitos do assassinato da vereadora Marielle Franco. O voto que faltava para a decisão era o do ministro Luiz Fux, que se posicionou a favor da medida na manhã desta segunda-feira (25). A análise foi aberta à meia-noite.