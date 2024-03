O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre o relatório em que a Polícia Federal (PF) indicia o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 16 investigados pela fraude na carteira de vacinação. Eles teriam inseridos dados falsos no sistema do Ministério da Saúde para comprovação da imunização, mesmo que não tivesse recebido a vacina contra a covid-19.