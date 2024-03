O relatório da Polícia Federal (PF) acerca do esquema de inserção de dados falsos em cartões de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seus familiares e aliados, apresenta um diálogo intrigante entre João Carlos de Sousa Brecha, ex-secretário de governo de Duque de Caxias (RJ), e sua filha. As informações são do portal g1.