O indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Polícia Federal (PF) no caso da falsificação de cartões de vacina já era esperado, e pode ser considerado o processo menos grave em sua lista de pendências com a Justiça. Não se trata de relativizar fraude em documentos públicos, o que evidentemente constitui crime. Entre seus aliados, contudo, há convicção de que o processo não teria força para colocá-lo atrás das grades, e que politicamente não traz desgaste junto à militância.