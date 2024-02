Neste sábado (10), o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes concedeu liberdade provisória ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto. O político foi preso na última quinta-feira (8), quando a Polícia Federal encontrou uma arma de fogo com posse irregular em sua casa durante buscas da Operação Tempus Veritatis. Os federais encontraram também uma pepita de ouro que, segundo a primeira perícia da PF, tem origem em garimpo.