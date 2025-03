Família Trump negocia participação em criptoempresa Binance, segundo WSJ

Representantes da família do presidente Donald Trump mantiveram conversas para adquirir uma participação financeira na Binance, filial americana da plataforma de criptomoedas, cujo fundador busca um indulto presidencial, segundo informou nesta quinta-feira (13) o The Wall Street Journal.

Zhao segue como o maior acionista da Binance, apesar de ter renunciado ao cargo de diretor-executivo após o acordo de 4,3 bilhões de dólares (R$ 25 bilhões na cotação atual) firmado com as autoridades americanas em 2023.

De acordo com o jornal, as negociações teriam começado quando a Binance contatou aliados de Trump no ano passado, oferecendo um acordo comercial com a família como parte de uma estratégia para reingressar no mercado dos EUA.