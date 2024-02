O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liberdade provisória ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, neste sábado (10). Estão mantidas as medidas cautelares, que são exigências a serem cumpridas pelo político, conforme informações do jornalista Gerson Camarotti, do portal G1.