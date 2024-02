O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) tornou pública a crise entre o Congresso e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um "duro recado" dado ao petista durante um discurso na segunda-feira (5). Enquanto falava na cerimônia de abertura do ano legislativo, Lira cobrou a gestão do petista por "respeito" e "cumprimento com a palavra dada".