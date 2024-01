O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicou nesta quinta-feira (4) as minutas das resoluções que guiarão as eleições de 2024. Dentre as propostas, que serão submetidas a audiências públicas no final do mês, a Corte prevê regras para o uso de inteligência artificial na propaganda eleitoral e para a transmissão de lives eleitorais dentro da residência oficial de chefes do Executivo.