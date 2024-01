A Polícia Federal cumpre, nesta segunda-feira (29), mandados de busca e apreensão em nova etapa da operação que investiga as atividades da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o mandato de Jair Bolsonaro. Entre os alvos da ação está Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do ex-presidente. Um dos mandados foi na casa de Angra dos Reis, na Costa Verde, onde a família Bolsonaro se reuniu no fim de semana para realizar uma live, transmitida no domingo (28). As informações são do jorna O Globo.