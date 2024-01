O deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) usou as redes sociais para criticar o cumprimento da medida de busca e apreensão em seu gabinete na Câmara dos Deputados, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Um dos alvos da 24ª fase da Operação Lesa Pátria, Jordy classificou o mandado judicial como uma "medida autoritária".