O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, fizeram reformas e trocaram os móveis dos palácios presidenciais neste ano. Com um tapete, o governo gastou R$ 114 mil para dar mais "brasilidade" ao Palácio do Planalto. Um sofá para o Alvorada, residência oficial da Presidência, foi comprado por R$ 65 mil. A colocação de um piso "mais macio e confortável" na Granja do Torto, casa de campo, custou R$ 156 mil.