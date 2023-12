O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez, neste domingo (24), o primeiro pronunciamento de Natal do seu terceiro mandato. No discurso, que foi transmitido às 20h30min em rede nacional obrigatória de rádio e televisão, o petista destacou alguns feitos do primeiro ano de governo, falou sobre o golpe do dia 8 de janeiro e fez projeções para o próximo ano. “Criamos todas as condições para termos uma colheita generosa em 2024”, afirmou o presidente.